Vereadora denuncia problema em ponte, mas DER já está realizando reparos

A situação precária de uma ponte sobre o Rio Pimenta, na RO 496 próximo ao distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, causou manifestação da vereadora Raquel Lobak exigindo resolução do problema.

No entanto o DER já vem trabalhando no local desde quarta-feira passada, e promete solucionar a questão nos próximos dias.

A preocupação da parlamentar municipal tem sentido, posto ser o acesso a principal a localidade, um dos polos econômicos mais importantes do Município em virtude do grande número de produtores rurais instalados na região. Tendo o mesmo critério como foco, o responsável pela residência do DER em Vilhena, que atende também a Chupinguaia, Carlos Goebel, já havia dado início ao serviço.

“Além disso, a travessia sobre o Rio Pimenta precisa ser reconstruída com concreto, e o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, já está trabalhando neste sentido”, explicou Goebel. Ele informou que engenheiros do órgão realizaram estudos técnicos no local e confeccionaram o projeto da nova ponte, cujo processo está tramitando no governo. “Creio que no ano que vem a ponte de concreto será construída”, prevê o residente local do DER.

Até lá a ponte permanecerá em constante acompanhamento por parte do órgão, que já na próxima semana conclui o trabalho paliativo que permitirá o uso da travessia. O próprio Carlos Goebel fez questão de telefonar neste sábado para a vereadora Raquel a fim de informar o andamento do serviço.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria