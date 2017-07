Prefeito de Ariquemes agradece apoio, mas descarta participação para governo de Rondônia

Tiago Flores foi entrevistado por telefone pelo Extra de Rondônia na manhã deste sábado 29 para comentar acerca da possibilidade de concorrer ao governo do Estado no pleito do próximo ano.

Seu nome vem sendo cogitado nos bastidores da política rondoniense como dotado de potencial para disputar o cargo, mas ele foi categórico em garantir que permanece até o final do mandato municipal. “Fui eleito pelo povo de Ariquemes para governar a cidade, estou em meu primeiro mandato e apenas sete meses na função. Não vou contrariar a confiança depositada pelo eleitorado e pela comunidade em mim”, assegurou.

Apesar da negativa, Tiago agradeceu as manifestações de apoio, “o que indica que estou realizando um trabalho positivo em minha gestão”. Ele declarou que assumiu a prefeitura com certas deficiências graves, entre elas o inchaço da folha de pagamento contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal, “mas estamos colocando a casa em ordem”.

O prefeito destacou o trabalho desempenhado por sua equipe de secretários, cujo critério de nomeação obedeceu a parâmetros estritamente técnicos. Tiago também ressaltou que a administração municipal conta com amplo apoio da comunidade, através da sociedade civil organizada, entidades, igrejas, Poder Legislativo e outras organizações. “Estamos todos no mesmo barco, e felizmente a população compreende que é necessária a união e parceira para o progresso do Município, o que traz benefícios a todos”.

Tiago Flores também pontuou o apoio que vem recebendo do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, “importantes suportes para atender as demandas de nossa cidade”, encerrou.

