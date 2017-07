Ezequiel Neiva convida prefeito e vereadores para vistoria do asfaltamento urbano em Cerejeiras

As obras de pavimentação de 12 quilômetros de vias urbanas no município de Cerejeiras estão a todo vapor. O projeto do governo de Rondônia, executado pelo DER, deixará o bairro Alvorada 100% asfaltado.

O diretor-geral do DER convidou o preito Airton Gomes e os vereadores da cidade para percorrem o bairro e verificar a execução do projeto de asfaltamento urbano. Eles percorreram várias ruas e conversaram com moradores.

Alguns moradores reclamaram da poeira causada por causa das obras. Neiva explicou que infelizmente há poeira nas obras de pavimentação. Disse que é inviável jogar água toda hora na rua, vez que estragaria o trabalho da empresa, e atentou que é algo momentâneo rapidamente o asfalto estará lançado.

Participaram da inspeção junto com o diretor do DER e o prefeito Airton Gomes, os vereadores Saulo Siqueira (presidente da Câmara de Vereadores); Zeca Rolista, Gabriel da Funerária, Isair Baldin, Zé Carlos Valendof e Samuca, além do presidente do bairro Alvorada, Genésio da Sucam, e do empresário responsável pela obra, Ricardo Dalla Valle.

O empresário responsável pela obra disse que, dos 12 km da obra, 4 km já estão prontos, restando apenas o meio fio. Disse que a expectativa é concluir o projeto até o final de outubro.

Autor e foto: Nilson Nascimento