Moradores da Linha 60 no distrito de Nova Conquista recebem pontes novas

As recuperações das pontes foram realizadas pelo DER de Colorado a pedido da Deputada Rosangela Donadon e do vereador Carlos Suchi.

Nesta manhã de segunda-feira, 31 de julho, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) acompanhou a recuperação de pontes instaladas na Linha 60, localizada no Distrito de Nova Conquista, no município de Vilhena.

Os trabalhos foram realizados pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte do Governo do Estado de Rondônia – Residência de Colorado do Oeste, a pedido da Deputada Rosangela que prontamente intercedeu pelo vereador Carlos Suchi.

Os moradores daquela localidade solicitaram ao vereador que mediasse pela recuperação das pontes, utilizada por inúmeros sitiantes, entre eles, entregadores de leite e estudantes. Em contato direto com o residente do DER, Menias Henrique, a deputada conseguiu que o residente atendesse ao pedido daqueles produtores.

Ao todo quatro pontes foram recuperadas e um bueiro será construído em um dos locais para que os moradores não venham mais atolar, devido a grande quantidade de água e areia na estrada.

Em nome dos moradores, o senhor Elci Gomes, popular Mineiro Barba agradeceu ao vereador e a deputada Rosangela pelo compromisso com aquela comunidade. Na oportunidade solicitou que a estrada também fosse arrumada, pois o ônibus escolar não está entrando naquela Linha devido a uma enorme erosão que está destruindo a estrada e coloca em risco a vida dos alunos.

E mais uma vez, o residente Menias se comprometeu em realizar a recuperação do local antes das chuvas. Rosangela acompanhou a recuperação de quatro pontes, porém, a equipe do DER seguiria toda o percurso daquela Linha para realizar os reparos nos locais necessários.