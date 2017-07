PP mantém Ivo Cassol como projeto político principal para 2.018

A presidente regional da legenda, Jaqueline Cassol, em visita ao Extra de Rondônia, afirma que a legenda aposta no senador como pré-candidato ao governo do Estado. “Percorremos este ano mais de 60 mil quilômetros em viagens pelo interior de Rondônia e contatamos que hoje existe grande aceitação pelo retorno de Ivo ao governo estadual”, declarou.

Jaqueline passou o final de semana em Vilhena, onde participou de evento na Associação Vilhenense dos Mototaxistas, além de fazer visitas a apoiadores e lideranças políticas. A movimentação faz parte das prévias eleitorais, que andam em compasso de espera em virtude da perspectiva de reforma política definindo novas regras para a disputa do próximo ano. “Neste momento estamos buscando o fortalecimento do partido e discutindo alianças, mas as decisões definitivas vão depender da reforma que deve acontecer”.

Entre as alianças previstas para ocorrer está na reedição de composição entre Cassol e Expedito Junior, que pode sair de vez da disputa pelo Executivo estadual e concorrer ao Senado, numa aliança entre os dois grupos. Outra tendência do PP é compor nominatas fortes para as disputas pelas vagas na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. A própria Jaqueline Cassol confirma pretensão de disputar o cargo de deputada federal.

Mas o que parece mesmo ser consenso dentro do Partido Progressista em Rondônia é a presença de Ivo Cassol como candidato ao governo. “Ele é o nosso plano a, plano b e plano c”, resumiu Jaqueline.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia