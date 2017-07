Vilhena vai realizar 1ª Copa Municipal Criança

A secretaria de Esportes e Cultura (Semec) em parceria com a prefeitura de Vilhena e com apoio da secretaria de Educação (Semed) promovera no mês de setembro, 1ª Copa Criança Municipal Cemetra 2017.

A 1ª Copa Criança inclui competições infantis de futsal, queimada e atletismo, nas categorias A e B com crianças na faixa etária dos sete aos 12 anos. A organização do evento esportivo está sob o comando do secretário Natal Jacob (Natalzinho) e do seu adjunto, professor Manoel Ayres.

O Secretário Natal Jacob e o adjunto, iniciaram esta semana uma série de visitas nas escolas municipais para entregar pessoalmente o convite aos diretores. “Estamos nos programando antecipadamente para a 1ª Copa Criança Municipal Cemetra 2017. Iniciamos um trabalho junto aos diretores das escolas municipais para realizar um evento que será uma das maiores competições com crianças que frequentam a rede municipal de Ensino”, afirmou o secretário.

De acordo com dados da assessoria da Semed, o município de Vilhena possui cerca de 10.500 alunos regularmente matriculados. Uma das primeiras escolas visitadas foi a Ivete Brustolin, localizada na avenida Paraná, setor 06. A unidade educacional atende mil estudantes e os diretores confirmaram a participação dos seus alunos.

“Vamos participar da Copa Criança e ainda esta semana estaremos formando nossas equipes. Parabéns ao Natalzinho, e ao secretário adjunto Manuel Ayres pela iniciativa”, destacou a diretora Edna Will. O secretario Natal reforçou que o projeto está tendo todo apoio da prefeita Rosani Donadon e da secretária de Educação, Raquel Donadon.

Texto e Fotos: Assessoria