Aniversário de Cerejeiras será comemorado com festa cultural

Neste sábado, 05, a cidade de Cerejeiras completa 34 anos de muita história, cultura e tradição e para celebrar a data a Prefeitura em parceria com a Secretaria de Educação Desporto e Cultura irá realizar uma festa cultural nos dias, 04 e 05 na Avenida das Nações Unidas, ao lado da Sefin.

A festa ocorrerá na sexta-feira a partir das 19h00 e no sábado ás 20h30, estão todos convidados para prestigiar o evento.

História

Desmembrada do município de Colorado do Oeste, a cidade de Cerejeiras foi criada e reconhecida pelo Decreto de lei nº 71, assinado pelo Governador Jorge Teixeira de Oliveira, no dia 5 de agosto de 1983.

O município localiza-se a uma latitude 13º11’20”sul e a uma longitude 60º48’44” oeste. Sua população estimada em 2016 era de 18.093 habitantes. Sendo sua população predominantemente urbana.

Possui uma área de 2 783,31 km², majoritariamente plana. Possui alto índice de cultivo de soja e pecuária.

Cerejeira é também responsável por parte do Parque Estadual Corumbiara, que constitui em um corredor ecológico, interligando a Bacia Amazônica assim como os demais campos que concentra as nascentes dos principais rios do nosso estado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução