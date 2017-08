Associação Beneficente Marcos Donadon retoma atividades em Cerejeiras

Está marcada para o próximo dia 05 a reinauguração da representação da entidade no município do Cone Sul, para prestar atendimento na área de saúde através da realização de exames clínicos.

O evento que acontece no sábado a partir das 16 horas, terá o comando da deputada estadual Rosângela Donadon, que na ocasião dará todos os esclarecimentos acerca do modo como a Associação Beneficente Marcos Donadon desenvolverá suas ações.

A reabertura da unidade cerejeirense da associação era uma das metas deste ano estabelecidas pela deputada, que com a ação amplia ainda mais a prestação de serviços à comunidade do Cone Sul, a exemplo do que já acontece em Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo