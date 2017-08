Autoridades do Cone Sul recebem homenagem em sessão de honra na Bolívia

No último domingo, 30, autoridades políticas do Estado de Rondônia e membros que integram o Comitê de Integração Binacional Brasil/Bolívia, receberam a “Comenda de Honra ao Mérito” do Governo Autônomo Municipal de San Ignacio de Velasco. A solenidade homenageia autoridades brasileiras que contribuem para o funcionamento e desenvolvimento da região de fronteira Brasil/Bolívia do Departamento de Santa Cruz.

O evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de San Ignacio de Velasco e também teve a presença de autoridades da Bolívia e do Paraguai.

Representando o município de Pimenteiras do Oeste esteve presente a vice-prefeita Valéria Garcia e o secretário de saúde Marcelo Dondé. Fizeram-se também presentes os prefeitos dos municípios de Cerejeiras Airton Gomes, José Ribamar de Oliveira de Colorado do Oeste, Silvênio Almeida de Cabixi e Maria dos Anjos Ramos representante do comitê de Cabixi. O Vice Governador de Rondônia Daniel Pereira, também se fez presente e foi condecorado na solenidade.

A vice-prefeita Valéria Garcia destacou o agradecimento pela homenagem e a importância do avanço que este comitê irá promover para toda desenvolvimento da região Conesul do estado de Rondônia, para Valéria Garcia é gratificante receber uma condecoração de tamanha importância. “Sinto-me honrada e feliz com tão valioso título. Enche-me de orgulho saber que somos parte integrante de um comitê binacional que tanto contribui para o crescimento de nossa região”, expressou.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e fotos: Assessoria