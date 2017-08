CALA A BOCA, MAGDO!!! Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, Jair Bolsonaro confirma mais uma vez pretensão de vir a Vilhena – Ouça o áudio

Em virtude de contestação de reportagem veiculada nesta terça-feira por um site de Vilhena, o Extra de Rondônia mais uma vez entrou em contato com o deputado federal e pré-candidato a presidente da república, Jair Bolsonaro.

Através de mensagem gravada e direcionada ao repórter Mario Quevedo o presidenciável não apenas confirmou que virá até a cidade, como também aproveitou a oportunidade para esclarecer ponto que considerou controverso na reportagem que foi feita pelo jornalista na semana passada, com relação ao presidente Michel Temer.

A diferença na forma de cobertura da vinda de Jair Bolsonaro que está sendo realizada pelo Extra de Rondônia e agora começa a pautar a concorrência pode ser ilustrada pelo seguinte dito popular. “Enquanto uns poucos conseguem ter acesso direto a Deus, o resto tem que se contentar em falar apenas com anjos ou santos, e as vezes dão com os burros n’água”.

Ouça aqui a mensagem de Jair Bolsonaro aos vilhenenses e leitores do Extra de Rondônia:

Fonte: Extra de Rondônia

Autor: Mario Quevedo

Foto: Divulgação