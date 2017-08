Funcionários de Célio Batista são dispensados pela Câmara de Vereadores

Enquanto a situação vereador afastado permanece indefinida, o gabinete que era ocupado por ele foi desativado, com a dispensa da assessoria que trabalhava para o parlamentar.

Acusado de participação em esquema de extorsão contra empresários do setor imobiliário para aprovação de loteamentos, Célio Batista está com as atividades legislativas suspensas por decisão judicial.

Os funcionários do vereador afastado foram dispensados na segunda-feira 31, conforme explicou o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Oliveira.

O dirigente do Legislativo também informou que o vereador Wilson Tabalipa assume a vaga de secretário na Constituição, Justiça e Redação (CCJR), enquanto a vereadora Valdete Savaris entra na presidência da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente e Terras (COSPAMAT), cargos que eram ocupados por Batista.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia