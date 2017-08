Jovens capotam veículo alugado na curva dos crentes

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, 31, na ladeira da curva dos crentes, próxima à ponte do Rio Colorado e deixou dois irmãos feridos.

As vítimas identificadas apenas como Rosangela, que reside na Holanda e Davi, que estavam em um Ford KA com placas de Vilhena, afirmaram estar indo visitar alguns parentes no munícipio de Colorado, quando ao tentarem desviar de um objeto estranho, que se encontrava no meio da pista, perderam o controle do veículo e acabaram capotando.

O carro que era alugado, saiu da pista e caiu em uma pequena ribanceira. Os jovens sofreram escoriações leves e foram conduzidos por duas ambulâncias até o pronto-socorro do Hospital Municipal de Colorado.