Professora traz novidades para aulas de danças circulares em Vilhena

A professora de dança circular, Lucimar R. Rodrigues, iniciará aulas de dança no município de Vilhena.

Lucimar é pioneira na dança circular no município e recentemente participou de uma formação na cidade de Chapada dos Guimaraes (MT), realizado pela focalizadora Solange M. Moreschi Silva.

Segundo a professora, “a dança tem proporcionado momentos de conecção comigo mesma, com o sagrado que existe em cada ser, as rodas nos transmitem o que de mais belo existe no ser, a pureza e busca de cada um nos embalos dos passos.”.

E para os interessados em aprender a dança, Lucimar estará ministrando aulas na Casa Tai, localizada na rua Quintino Cunha, 547, centro, nas segundas e quartas-feiras da 17h00 as 18h00.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação