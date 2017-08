3º Grupamento de Bombeiro Militar de Vilhena divulga edital do programa Bombeiro Mirim 2017

O 3º Grupamento de Bombeiro Militar de Vilhena divulgou na tarde desta quarta-feira, 02, o edital do programa Bombeiro Mirim, previsto para o segundo semestre do corrente ano.

O programa que será coordenado e executado em parceria com Associação El Shaddai Educar (AESED) e Fórum (2° Vara Criminal), terá suas programações desenvolvidas no período vespertino, nas segundas, quartas e sextas-feiras.

As inscrições estarão abertas até o dia 08 do mês corrente e poderão ser realizadas no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Vilhena, localizado na Rua Ricardo Franco, n° 236, Centro, ao lado do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Vilhena (SAAE), das 07h30 às 12h00.

Os pais ou responsáveis poderão inscrever seus filhos entre 12 e 15 anos de ambos os sexos. A ficha de inscrição se encontra anexa ao edital, mas também pode ser retirada no próprio Quartel. Serão disponibilizadas apenas 40 vagas.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa