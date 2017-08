Acidente envolvendo carro e moto deixa mãe e filho de seis anos com ferimentos graves

O acidente ocorreu no início da desta quarta-feira, 02, no cruzamento das avenidas Sabino Bezerra de Queiroz e Presidente Nasser, localizado no Jardim América, em Vilhena.

Segundo testemunhas, a condutora de uma moto Honda Pop 100, com placa de Vilhena, seguia pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, sentido BR-174, tendo como carona, seu filho de seis anos, quando invadiu a preferencial e foram atingidos por um veículo Volkswagen Voyage, também com placas de Vilhena, que seguia pela avenida Presidente Nasser, sentido BR-364.

Com a violência do impacto, a condutora do carro perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central da via, se chocando contra uma árvore e danificando um suporte para estacionamento de bicicletas.

Na queda, a criança bateu com a cabeça contra o asfalto, sofrendo um corte profundo na região do couro cabeludo, chegando a perder a consciência por alguns instantes, devido seu capacete ter saído com o impacto. Já a mãe do garoto sofreu um corte profundo na perna esquerda além de uma lesão com suspeita de fratura e diversas escoriações.

As vítimas foram conduzidas ao pronto-socorro do Hospital Regional por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) isolou a área para a realização da perícia técnica.

A condutora do Voyage não se feriu.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia