CABIXI: durante fuga motociclista se choca contra viatura e acaba ferido

O fato ocorreu na noite de terça-feira, 01, na Rua Carajás, próximo a Escola José de Anchieta, na cidade de Cabixi.

Segundo informações, uma guarnição da Polícia Militar se aproximava da escola acima mencionada, para cumprir a escala do programa de policiamento realizado nas unidades educacionais do município, quando avistou o jovem Lucas Coelho dos Reis, de 18 anos, conduzindo uma motocicleta Honda Twister, com um adolescente de 16 na garupa, sem capacete.

Ao avistar os policiais, Lucas parou o veículo à cerca de 10 metros de distância da guarnição para que o adolescente descesse e seguidamente, arrancou em direção à viatura, desrespeitando a ordem de parada, a fim de fugir passando entre o veículo oficial e uma caminhonete Chevrolet D10, que estava estacionado na lateral da via.

Lucas, que calculou mal a distância entre os veículos, acabou se chocando contra os dois, causando danos nas portas, para-lamas e para-choque dianteiros, do lado esquerdo da viatura. Na queda, o jovem sofreu diversas escoriações e foi conduzido até o hospital municipal, onde foi medicado. A caminhonete não sofreu danos, haja vista, que o impacto foi contra um dos pneus do veículo.

A motocicleta usada pelo agente foi encaminhada ao Ciretran e o jovem, após receber os primeiros socorros, foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado de plantão.

Segundo relatos de estudantes e de dois professores, que presenciaram o caso, antes da chegada da guarnição, Lucas estava empinando a motocicleta com o adolescente na garupa e há poucos dias, seu veículo havia sido apreendido devido estar sem placa.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia