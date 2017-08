CABIXI: secretário explica demora para atendimento em unidade de saúde

Devido à matéria publicada na manhã desta quarta-feira, 02, o secretário de saúde do município de Cabixi entrou em contato com o jornal Extra de Rondônia para esclarecer os rumores a respeito do atendimento na unidade de saúde.

Segundo Jair Godinho, o município conta com apenas dois fisioterapeutas em seu quadro de servidores, sendo eles a fisioterapeuta Paula Giovana, lotada no Núcleo de Apoio e Saúde da Família (NASF) – atendendo os postos de saúde dos distritos de Estrela do Oeste e Planalto São Luís, além dos pacientes acamados e da hidroginástica. E o fisio Marcell, responsável pela ala de fisioterapia da unidade em questão, além de dar atendimento a duas turmas de hidroginástica com 11 pessoas cada.

De acordo com Jair, “no episódio narrado pelo paciente Valdemar, realmente tem três pessoas na sua frente, porém somos obrigados atender pedidos de pacientes com prescrição médica de urgência, portanto nesta semana atendemos dois pacientes em regime de urgência, totalizando cinco pessoas em sua frente”.

“Em referência a lista ‘fila de espera’, dei a ordem porque estava havendo polêmica entre o que o paciente via e o que o paciente falava pela rua, que não é o caso do Valdemar, pois o conheço. Porém, diante desta situação, não vejo problema algum em mostrar a lista de espera como também os pedidos com urgência, não vou postar os pedidos médicos em respeito aos profissionais que nos atende, mas está a disposição para qualquer cidadão”, relatou o secretário.

Jair aproveitou ainda para informar que receberam da gestão anterior uma lista imensa de pacientes, mais precisamente, desde julho de 2016, onde não foram realizadas consultas com ortopedista, portanto estão atendendo todos os pacientes que estavam inscritos, gerando aumento na fila de espera do fisioterapeuta. “Infelizmente os municípios pequenos não tem condições de atender a todos que procuram por tratamento, isso não é só no caso da fisioterapia, em vários setores encontramos dificuldades em prestar um serviço com mais qualidade aos nossos munícipes” ressaltou Godinho.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução