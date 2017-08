CHUPINGUAIA: Homem de 44 anos morre após colidir de moto contra caminhão

O acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, que tirou a vida de Vanderlei Pereira dos Santos, de 44 anos, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 02, na linha 135, que dá acesso ao Assentamento Marata, no município de Chupinguaia.

Segundo informações, o condutor do caminhão, Jovanir Pedro Ribeiro, de 56 anos, acionou uma guarnição da Polícia Militar, alegando ter acabado de se envolver em um acidente com o condutor de uma motocicleta Honda CG Fan, no endereço acima citado e que o motociclista estava gravemente ferido.

De imediato os militares acionaram uma ambulância e se dirigiram até o local, onde ao chegarem, já encontraram Vanderlei sem vida.

Após a realização da perícia técnica de Vilhena, o corpo foi liberado para uma funerária de plantão, mas será transladado pra São Francisco do Guaporé, onde será sepultado.

No registro da ocorrência, não consta relatos das causas do acidente.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia