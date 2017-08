Grupo Wankabuki se apresenta neste fim de semana no CTC do Sicoob

Ocorrerá nos dias, 05 e 06, o espetáculo “Perdidos na Floresta” apresentado pelo grupo de teatro Wankabuki.

O espetáculo tem a classificação livre e já percorreu diversos projetos desde sua estreia em 2009, circulou no Sesc Itinerante, na Aldeia Guaporé, no palco giratório de Ji- Paraná, além de escolas do município de Vilhena.

A apresentação acontecerá na sala expansão do Centro de Treinamento e Cultura (CTC) Sicoob Credisul, localizado na Avenida Capitão Castro, 3112 – Centro, a partir das 19h30.

Os ingressos podem ser adquiridos na banca do Zóio, no bistrô Paladar ou com o elenco do grupo por um valor de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia para estudantes, policiais, bombeiros e professores que apresentarem carteira de comprovação.

Para mais informações entrar em contato pelo telefone 98446-6408.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação