Homem atira contra a própria filha durante discussão

O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 31, na linha C-50, no Assentamento Lamarca, zona rural, a 50 km de Theobroma, onde um homem identificado como Nivaldo de Oliveira Rocha, de 51 anos, atirou contra a própria filha, uma adolescente de 17 anos.

Segundo relatos da jovem, seu pai teria começado uma discussão logo após ela chegar de uma pescaria com seu irmão, momento este em que Nivaldo se apossou de uma espingarda e efetuou um disparo contra uma das pernas da filha.

Ao ver a garota ferida, seu irmão a carregou nas costas até a residência de um vizinho, que socorreu a vítima até o distrito de Vila Palmares, de onde foi levada de ambulância até o hospital municipal de Theobroma.

Já em Theobroma, a vítima recebeu os primeiros socorros e seguidamente, foi conduzida para a cidade de Ji-Paraná, para a retirada dos chumbos que ficaram alojados em uma das pernas, na região da canela.

A Polícia Militar só teve conhecimento do caso quando a jovem deu entrada no hospital municipal de Theobroma e de imediato, uma guarnição se deslocou logo até o assentamento, porém, foram informados que o suspeito, havia fugido a pé, levando a arma usada no crime.

Texto: Redação

Foto: Portal Theobroma