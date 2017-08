Inicia a venda dos ingressos para o show de Léo & Raphael

Ocorrerá no dia, 01 de setembro, o show da dupla sertaneja Léo & Raphael, no salão do parque de exposições Ovídio Miranda, em Vilhena.

Os ingressos serão vendidos no dia D, sendo eles 07 e 08 de agosto, no Spaço Country, Banca do Zóio, Banca da Brigadeiro e Academia Atlética Fitness, a partir de R$ 25,00 pista e R$ 40,00 o vip.

Para mais informações entrar em contato pelo telefone 98433-4843.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação