Morre na UTI do Hospital Regional vítima de acidente de trânsito

O filho de Albino Moraes, de 47 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 23 de julho, no cruzamento da Avenida Brigadeiro com a Avenida Brasil, confirmou o falecimento do pai, após oito dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional de Vilhena.

Albino, que bateu com a cabeça após colidir de moto contra um carro, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional, onde não resistiu os ferimentos e morreu.

O falecimento se deu na madrugada do dia 30, porém, seu filho registrou o óbito na Delegacia de Polícia Civil, na manhã do dia 01.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia