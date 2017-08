Nove pessoas desaparecem após colisão envolvendo embarcações

Nove pessoas estão desaparecidas após o navio mercante “Mercosul Santos” colidir com o empurrador da empresa Bertolini por volta das 04h30 desta quarta-feira, 2, nas proximidades de Óbidos, no Pará. Duas pessoas foram resgatadas com vida.

O comboio de balsas da Bertolini, carregadas de grãos, saiu de Porto Velho e descia o rio com destino a Santarém (PA). Já o navio cargueiro Santos é de propriedade da empresa Mercosul e tinha como destino a cidade de Manaus, no Amazonas.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Marinha do Brasil informou que a Capitania Fluvial de Santarém tomou conhecimento do acidente por volta das 6h de hoje. A colisão das embarcações teria provocado o naufrágio do empurrador no local.

Segundo informações da Marinha, havia nove tripulantes e dois passageiros a bordo do empurrador, sendo que dois foram resgatados e nove continuam desaparecidos.

As buscas estão sendo realizadas por uma equipe da capitania e o Navio-Patrulha. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidade do acidente.

São esses os desaparecidos:

Carlos Eduardo Bueno de Souza

César Lemos da Silva

Cleber Rodrigues Azevedo

Dárcio Vânio Rego

Dick Farney de Oliveira

Euclinger da Silva Costa

Ivan Furtado da Gama

Juraci dos Santos Brito

Wandel Ferreira de Lima

Fonte: Rondoniagora