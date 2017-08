Prefeita confirma mais 15 km de asfalto para Vilhena

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) garantiu nesta semana, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) do Estado de Rondônia, uma parceria que irá resultar em 15 quilômetros de asfalto em ruas e avenidas da maior cidade do Cone Sul de Rondônia.

Rosani havia proposto ao governador Confúcio Moura (PMDB) esse trabalho em conjunto ainda em sua campanha para prefeita, e o chefe do poder executivo estadual endossou o acordo. A confirmação do projeto foi dada à prefeita através do chefe do DER, Ezequiel Neiva, o qual irá coordenar os trabalhos.

Rosani Donadon explicou que a parceria consiste em uma divisão igualitária de trabalho. “O Município tem condições de preparar as ruas e o DER de aplicar o asfalto, logo repartimos as ações e cada um fará aquilo que tem maior capacidade. O serviço fica leve para ambos os lados, mantemos as contas em ordem e ainda garantimos benefícios à população. É um trabalho em conjunto com o Governo do Estado de Rondônia, que vem contribuindo com o desenvolvimento de Vilhena”, destacou a prefeita.

Na semana que vem, uma equipe de engenheiros do Município irá a Porto Velho onde o projeto para execução das pavimentações começa a ser elaborado. “Extinguimos uma prática comum na prefeitura. A partir desse ano, os engenheiros do Município são os responsáveis pelas obras. Não serão mais contratadas empresas para elaboração de projetos. Esse caminho gera aumento no valor da obra. Vilhena conta com engenheiros capacitados e experientes. Tenho total confiança nessa equipe a acredito que irão fazer um ótimo trabalho”, elogiou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) Maurão de Carvalho (PMDB) também esteve presente no encontro e foi um dos padrinhos da concretização deste projeto. Ele parabenizou a prefeita e destacou que a casa de leis de Rondônia é parceria do Município nos mais variados setores. A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) também é uma madrinha do projeto. Ela foi a responsável pela movimentação e celeridade dos trâmites na capital.

Texto e foto: Assessoria