Temporada seca afeta população vilhenense

Problemas respiratórios, baixa umidade do ar, causam irritações nos olhos, nariz, garganta, e dores de cabeça. Em temporada de seca é necessário alguns cuidados primordiais com a saúde

Segundo previsões do CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), a umidade deve continuar baixa em grande parte do Brasil até a segunda quinzena de setembro, onde são remotas as chances de chuva generalizada, inclusive em Rondônia.

Para este período de baixa umidade, o Extra de Rondônia entrevistou o tenente do Corpo de Bombeiros, Moacyr de Paula Junior para dar orientações sobre atitudes que a população de Vilhena deve tomar neste tempo de seca.

De acordo com Tenente a umidade baixa ativa processos de alergia, principalmente em pessoas que sofre com problemas respiratórios. Os cuidados que a pessoa deve seguir como aponta Moarcyr é manter sempre a casa limpa, a poeira que acumula nos móveis pode contribuir para o surgimento de ácaros, que é o principal causador de alergias.

Outro detalhe que o tenente ressalva, é colocar toalhas molhadas, baldes com água ou umidificadores, que ajudam a aumentar a úmida do ar, assim à temperatura seca torna-se menos estável.

Enfermeiras do Hospital Regional (HR) de Vilhena relataram que o ar condicionado ligado deixa ainda mais o ar seco. De madrugada é preciso reduzir o uso porque está mais fresco e não é necessário o uso do aparelho.

As profissionais ressaltaram ainda, que crianças não podem ficar expostas ao sol, principalmente aquelas que sofrem com problemas respiratórios e precisam tomar remédios. E, aqueles que sofrem Renite devem tomar soro fisiológico para limpar as narinas.

Segundo orientação de uma médica, para aqueles que já são predispostos, que possuem asma, bronquite, por exemplo, é necessário ainda manter o ambiente limpo, passar um pano úmido uma vez por dia e evitar acúmulo de tapetes, cortinas, almofadas e brinquedos de pelúcia. Para quem é fumante, é fundamental que não fume dentro de casa.

Além dos cuidados com a casa e com a umidificação do ambiente, a médica destacou que é importante tomar bastante líquidos, água, sucos, chás e comer frutas, principalmente, as que contenham vitamina C, como laranja, goiaba e maracujá.

Ainda, conforme orientação, caso a pessoa apresente tose seca ou produtiva coriza e presença de febre deve procurar atendimento médico.

Neste período, as pessoas também devem tomar cuidado para evitar queimadas, não deixando lixo acumulado em terrenos baldios, não pondo fogo em folhas e lixo, pois a qualidade do ar fica pior com a fumaça das queimadas e podem agravar os problemas pulmonares.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução