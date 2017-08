2ª edição de FutShow acontece neste final semana no estádio Portal da Amazônia

Barcelona Futebol Clube de Vilhena realiza a 2ª edição de FutShow, em comemoração ao dia dos pais.

Serão dois dias competição no sábado, 12 e domingo, 13 de agosto a partir das 14h00, no estádio Portal da Amazônia.

O torneio está sendo organizado pelo departamento de futebol feminino do catalão vilhenense. O objetivo do evento é custear as viagens do time no campeonato rondoniense de futebol feminino na capital Porto Velho.

Além dos jogos, será realizado um sorteio de uma cesta especial e um kit para o pai presente no torneio com direito a um delicioso costelão. O torneio conta com apoio do Secretário Municipal de Esporte e Cultura, Natal Jacob.

As inscrições é de R$ 150,00 para o time masculino, e R$ 100,00 para o feminino.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação