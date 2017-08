Com recursos próprios, prefeitura adquire rolo compactador para ações da Semosp

É a primeira vez, em 40 anos, que o município compra uma máquina desse porte

Nesta quinta-feira, 3, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, entregou um rolo compactador à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP).

A solenidade de entrega reuniu autoridades municipais no prédio da SEMOSP.

De acordo com a prefeita, o maquinário custou R$ 358.333, 33, pago com recursos próprios do município.

“A aquisição desta máquina é de suma importância, pois tem o objetivo de sedimentar e compactar, finalizando os trabalhos de cascalhamento nas áreas que não dispõe de pavimentação asfáltica. Além das melhorias que proporciona ao tráfego, este rolo também atua na preparação para o uso do asfalto, facilitando o deslocamento, tanto da área rural quanto urbana do município” ressaltou Rosani Donadon.

Ela destacou o trabalho de Josué e sua equipe à frente da pasta. “Vilhena está avançando graças à força dos nossos servidores que acreditam no nosso trabalho. Quando assumimos a prefeitura, estava tudo abandonado, mas estamos lutando e economizando. Estamos desenvolvendo um trabalho austero, levando Vilhena rumo ao progresso. Agradeço ao secretário, Josué Donadon, pela fibra e pela competência nos trabalhos a frente da pasta. Vilhena voltará a ser referência estadual e nacional”, enfatizou a prefeita.

Por sua vez, Josué Donadon enfatizou que a SEMOSP já recuperou várias máquinas do pátio e comprou vários maquinários nesses poucos meses de gestão. “Compramos 3 caminhões, sendo dois basculantes e um caminhão para ser adaptada a usina asfáltica móvel. Fora isso, adquirimos uma usina de asfalto fixa para tapa buracos, um rolo compactador e está em andamento a compra de uma caminhão munk/cesto para dar manutenção da iluminação dos super postes. E, também estamos planejando a compra de um caminhão melosa para dar manutenção na frota da Semosp. Sem falar que recuperamos várias máquinas com destaque para escavadeira PC e o caminhão espagiador “Burro Preto” a ser utilizado em vias a serem pavimentadas futuramente” concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e fotos: Assessoria