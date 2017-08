CONFIRMADO: show Cabaré de Leonardo e Eduardo Costa será em Rondônia; ingressos a venda

Os cantores Leonardo e Eduardo Costa estarão com o show Cabaré Night Club no dia, 24 de novembro, em Ji-Paraná no parque de exposições Hermínio Vitorelli. É a primeira vez que os cantores realizam o show em Rondônia.

O projeto começou com o Cabaré, um álbum ao vivo desenvolvido pelos cantores Leonardo e Eduardo Costa, lançado em 25 de novembro de 2014, com o objetivo de fazer releituras de clássicos sertanejos conhecidos.

Agora foi lançado, o Cabaré Night Club, o segundo álbum ao vivo dos cantores, onde eles revisitam canções clássicas. Os sertanejos se uniram, e fazem este espetáculo em todo o Brasil, onde vem obtendo grande recorde de público.

Os ingressos estarão sendo vendidos a partir do dia,04 de agosto, e encontra-se em seu primeiro lote, sendo pista a R$ 40,00, vip R$ 80,00, prime R$ 200,00 contendo open bar de cerveja, água e refrigerante e mesas R$ 2 mil para oito pessoas, incluindo OldParr, Red Bull e tábuas de frios.

As compras podem ser realizadas através do site www.usinadoingresso.com.br

Para mais informações entrar em contato pelos telefones 99209-8230 ou 99227-6892.

Em breve o jornal Extra de Rondônia estará sorteando entradas para este grandioso show.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação