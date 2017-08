Coordenadora regional da SEDUC do Cone Sul é denunciada por assédio moral

O Ministério Público, através do promotor Marcos Giovane Ártico, instaurou inquérito civil público para averiguar a conduta de Oracira Godinho, que responde pela representação da Secretaria de Estado da Educação em Vilhena.

A denúncia partiu dos servidores José Antônio Nunes dos Santos e Marcos Francisco de Castro.

O inquérito foi instaurado no início da semana, e não há detalhes acerca do ocorrido. O procedimento está ao cargo da 1ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste, e já pode ser confirmado através da internet.

Fonte: Extra de Rondônia

