Empresários vilhenenses se unem para recuperar estacionamento do Posto Fiscal abandonado pelo governo de MT; veja fotos

Empresários vilhenenses do ramo de transportes, não aguentando mais o descaso do Governo do Estado do Mato Grosso, quanto às péssimas condições do estacionamento, onde os caminhoneiros são obrigados a parar para carimbar notas no Posto Fiscal, resolveram se unir para fazer reparos na via.

A reportagem do Extra de Rondônia esteve no local e constatou in loco o abandono que se encontra o pátio do Posto Fiscal do MT, logo após a divisa com Rondônia.

Em conversa com alguns carreteiros, todos por unanimidade falaram que cada dia o sofrimento é maior para conseguir uma vaga para estacionar com segurança. Eles tem que fazer verdadeiro malabarismo para chegar no pátio do posto.

Odair Felisberto Santos, motorista há 35 anos, disse que ao chegar ao Posto Fiscal para carimbar nota perde em média duas horas. Pois por falta de estacionamento tem que encostar o caminhão cerca de 200 a 500 metros do posto, sendo as margens da rodovia que não tem acostamento, podendo até causar acidente.

José Amadeu de Andrade, carreteiro de Cascavel – Paraná, disse que já teve prejuízo ao passar pelos buracos para estacionar, no qual teve um pneu estourado ao bater numa ponta de pedra.

Outros caminhoneiros disseram que a rodovia 174 está excelente, mas quando chegam ao Posto Fiscal é uma lastima o que se vê é a falta de compromisso do Governo de Mato Grosso com os caminhoneiros.

Com isso, alguns empresários vilhenenses do ramo de transportes, tomaram a iniciativa de se juntar com apoio do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) Sérgio Maronni, Adilson de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Prefeitura Municipal de Vilhena e algumas empresas que irão fornecer o maquinário e produtos para recuperação da pista.

Alguns materiais já estão no local para que os reparos possam começar e o estacionamento volte a ser um local seguro. Com isso, oferecer aos caminhoneiros mais comodidade.

Enquanto isso, os carreteiros que trafegam pela BR-174 – pedem encarecidamente que os políticos do Mato Grosso façam projetos para contemplar o Posto de Fiscalização, com cobertura, estacionamento, lanchonete, restaurante e banheiros, isso apenas para dar um pouco de dignidade aos motoristas.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia