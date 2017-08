Enquete afere reação do eleitorado com relação ao apoio de deputados a Michel Temer

O Brasil assistiu ontem a mais uma cena lamentável protagonizada pela classe política nacional, que em nome de uma suposta governabilidade recusou ao Supremo Tribunal Federal autorização para processar o presidente Michel Temer, acusado de prática de corrupção.

Mais da metade da bancada de deputados federais de Rondônia apoiaram o presidente, adotando ao pragmatismo do “rouba, mas faz”. A repercussão negativa da sociedade com relação a tal posicionamento deve influir nas eleições gerais do próximo ano, possivelmente dificultando a reeleição, na avaliação de cronistas políticos.

A fim de avaliar a suposta tendência, o Extra de Rondônia lança enquete a fim de conferir com seus leitores o impacto da ação dos deputados. Participe.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação