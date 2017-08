Mais de meia bancada de Rondônia na Câmara apoia corrupção

Para cinco dos oito deputados federais que representam o povo de Rondônia no Congresso Nacional votaram a favor do presidente Michel Temer na sessão de ontem do Parlamento Federal, quando estava em pauta a autorização ao Supremo Tribunal Federal para dar continuidade ao processo que investiga denúncia de prática de corrupção pelo mandatário.

Sob a justificativa de evitar que o procedimento atrapalhasse o esboço de recuperação da economia nacional, assim como fizeram vários deputados federais de todos os rincões do Brasil, livraram o presidente de ser apeado do cargo para responder ao processo, que foi instaurado a pedido do Ministério Público Federal. O velho chavão “rouba, mas faz” voltou à cena de forma incisiva no país, com os auspícios de mais da metade de nossa bancada.

A favor da corrupção ficaram os deputados rondonienses Lúcio Mosquini, Marinha Raupp, Lindomar Garçom, Luís Cláudio e Nilton Capixaba.

Ao lado da decência e da prerrogativa de igualdade para todos os brasileiros à luz da legalidade se posicionaram Mariana Carvalho, Marcos Rogério e Expedito Netto.

