Nutricionista relata sobre os mitos e verdades para perca de peso com dietas rigorosas

A nutricionista Daiana Bagattoli em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia contou sobre os mitos e verdades em relação às dietas divulgadas por meio de revistas de beleza e blogs.

Segundo a nutricionista qualquer dieta que for realizada funcionará, mas existe uma diferença entre perder peso e perde gordura. O peso do corpo é composto por glicogênio, peso de fezes, líquido corporal, massa muscular e peso das vísceras, quando se realiza essas dietas o que realmente se perde é o estoque de energia.

Existem dietas que o individuo enxuga três quilos em dois dias, mas o que foi perdido geralmente é a reserva de glicogênio e de liquido, ficando com o estoque de gordura acumulado.

Quando se realiza essas dietas restritivas, dificilmente se consegue mobilizar depósito de gordura, queima-se massa muscular por produção de energia.

Geralmente no final do processo a pessoa pode até perder peso, mas fica toda flácida e os quilos perdidos tendem a voltar muito rápido, fazendo com que o resultado não seja definitivo.

O recomendado é realizar uma reeducação alimentar associado a exercícios físicos, pois à medida que você aprende a comer e saborear os alimentos você conseguirá manter seu peso e reduzirá a gordura corporal preservando a massa magra.

Existe um mito que reeducação alimentar é o corte exagerado de diversos alimentos, pois é o contrário você poderá comer os alimentos que desejar, mas com equilíbrio e em menor quantidade.

Daiana finalizou ressaltando que, “tudo que é radical desconfie, quando eu passo um cardápio para meus clientes é montado como se ele estivesse no peso ideal. Só são feitas restrições alimentares se a pessoa tiver algum processo alérgico”.

Caso você tenha interesse em realizar uma consulta e entender mais sobre o assunto, o consultório da nutricionista fica localizado na Avenida Capitão Castro, 4004, centro ou através do telefone 3321- 6300.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia