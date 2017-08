Previsão de clima ameno para final de semana em Vilhena

O clima amanheceu ameno em Vilhena nesta quinta-feira, 3, com o termômetro marcando 16 graus as 06 horas da manhã.

Para amanhã sexta-feira, 4, a previsão é que o clima continue ameno com previsão de 19 graus ao amanhecer do dia, depois a temperatura sobe e fica em torno de 28 graus.

Já no sábado, 5, o termômetro deverá marcar 16 graus na madrugada, porém, no decorrer do dia deverá ficar na casa dos 26 graus.

No domingo, 6, o dia amanhece com a temperatura em torno de 18 graus e no decorrer do dia deve ficar em torno de 27 graus.

Texto: Extra de Rondônia/Clima tempo

Fotos: Reprodução