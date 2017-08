3º Arraial do IFRO acontece neste sábado em Colorado

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), unidade de Colorado, realizará neste sábado, 05, o 3º “Arraial do IFRO”. A festa agostina acontecerá ao lado do Ginásio de Esportes no centro da cidade a partir das 18h30.

Na festa haverá apresentação da quadrilha da instituição. De acordo com a organização, o evento visa uma maior aproximação do campus com público externo.

“O evento é voltado para a família. O primeiro e o segundo foi sucesso de público, e com certeza o terceiro também será”, disse um dos organizadores.

Para a terceira edição, o público poderá apreciar comidas e bebidas típicas. Além de brinquedos para as crianças se divertirem. As barracas são organizadas pelos acadêmicos do campus, que usarão o valor arrecadado para a formatura das turmas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração