9 dias após inauguração de presídio, 11 detentos serram grades e fogem

Por volta das 20h00 de quinta-feira, 03, 11 presos fugiram após serrarem as grades das celas 22 e 23 e pularem o muro de contenção do Centro de Ressocialização de Ariquemes, localizado na Linha C-70,Lote 28ª, Gleba 06, Zona Rural.

Durante a fuga, que se deu 9 dias após a inauguração oficial da unidade, realizada no dia 27 de julho, um dos detentos quebrou o pé na região do calcanhar, ao cair de cima do muro, que mede seis metros de altura e também, sofreu diversos ferimentos ao transpor a concertina fixada sobre o mesmo.

O detento foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Ariquemes pelos próprios agentes penitenciários e guarnições da Polícia Militar se deslocaram até a unidade prisional, que fica a cerca de 15 quilômetros da área urbana, para a realização de diligências em busca dos foragidos. Entre os fugitivos, está Alonso da Conceição, condenado por matar uma jovem de 15 anos no dia 07 de abril de 2016.

Uma equipe da segurança estadual já havia se dirigido até à unidade, a fim de avaliar a segurança do prédio e o último diretor, foi afastado na última quarta-feira, 02, por determinação do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), por não ser considerado apto a assumir o cargo.

Texto: Redação

Fotos: Yes Mania