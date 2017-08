COLORADO: Ponte quebrada a mais de 30 dias prejudica sitiantes e coloca vidas em risco

Na manhã desta sexta-feira, 4, o sitiante Fagner morador da Linha 4 – Km 2,4 – da 2ª para 3ª Eixo – área rural de Colorado, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia pedindo ajuda para divulgar a situação caótica que se encontra a ponte na linha citada, no qual está prejudicando dezenas de famílias que moram ao longo da estrada vicinal.

De acordo com o agricultor, a ponte está quebrada a mais de 30 dias. As autoridades políticas que comandam o município sabem da situação, mas até o momento nenhuma providência foi tomada para resolver o problema.

Fagner disse que precisa de calcário, e ração para o gado, porém, os caminhões que entregam os produtos não podem chegar a sua propriedade devido ao estado precário da ponte. Os moradores da região tem que fazer uma volta de quase 20 quilômetros se quiser ir até a cidade.

Ainda, segundo o sitiante, o prefeito marcou duas datas para mandar as máquinas fazerem os reparos necessários, entretanto, nada foi feito, e, eles estão a ver navios, ou melhor, estão vendo a ponte cada dia pior.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Fagner