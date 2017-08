Dia 12 tem “Arraiá da PJ” em Vilhena

O grupo Pastoral da Juventude realizará o grande “Arraiá da PJ”, o evento será no próximo dia 12, em Vilhena.

A festa agostina será realizada no pátio da Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora a partir das 19h00 com a tradicional Missa.

O evento contará com participação de grupos de danças do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), comidas típicas, apresentações culturais, premiação do melhor casal fantasiado e muitas brincadeiras.

Não fique de fora, participe dessa grande festa agostina. Venha se divertir com a juventude vilhenense.

Texto: Extra: Rondônia

Fotos: Divulgação