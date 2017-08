Força Tática apreende motocicleta com placa adulterada no Assosset

No fim da manhã desta sexta-feira, 04, uma guarnição da Força Tática que realizava patrulhamento pela Rua 7605, localizada no Bairro Assosset, avistou uma motocicleta Honda Fan, com placa NBM-0814 de Vilhena, estacionada próxima a um terreno baldio e decidiram averiguar a procedência da mesma.

Em vistoria no veículo, os militares notaram que o número do chassi e do motor estavam raspados, porém, a placa possuía o lacre obrigatório.

Já em consulta ao sistema do SINESP, descobriram que a placa estava registrada como sendo de uma motocicleta da marca JTA/ Suzuki, modelo Katana 125, ano 97/98.

Diante dos fatos que comprovavam a adulteração no veículo, os policiais questionaram algumas pessoas que estavam em um comércio próximo do local, sobre a procedência do mesmo, porém, ninguém soube informar, até que depois de certo tempo, um homem, de 55 anos, que a princípio negou ser o proprietário da motocicleta, acabou confessando ser o dono e ter comprado a mesma pelo valor de R$ 2 mil reais, mesmo tendo conhecimento das adulterações.

O proprietário afirmou ainda, que havia comprado à motocicleta de um adolescente de 17 anos e que este era o responsável pelas irregularidades.

Em deslocamento à casa do menor, localizada no Residencial Orleans, os militares localizaram o adolescente que confirmou a versão do atual proprietário, alegando ter utilizado a placa de outra motocicleta de propriedade de um amigo. Com relação à numeração raspada, alegou não ter sido o autor, pois havia adquirido a mesma em um leilão já nessas condições.

Devido os envolvidos não terem apresentado nenhum tipo de documentação que comprovasse a compra do veículo, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para prestarem mais esclarecimentos sobre o caso ao delegado de plantão.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia