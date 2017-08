GOE prende quatro pessoas por posse ilegal de arma de fogo na zona rural de Vilhena

Após receber denúncias dando conta que pessoas estavam transitando armadas com espingardas na linha 148, Gleba Corumbiara, Setor Farinheira, uma guarnição do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar (GOE), se dirigiu até o local na tarde desta sexta-feira, 04, a fim de averiguar o caso.

Chegando à referida região, os militares localizaram um barraco, de propriedade de João Souza Ferreira, de 51 anos, onde encontraram uma espingarda cartucheira calibre 36, sem marca e numeração legíveis e alguns cartuchos do mesmo calibre. O local onde se situa a moradia de João, consta como sendo de propriedade da União, fato que comprova a invasão do terreno por parte do proprietário.

Em continuidade as buscas, a guarnição se deslocou até outro sítio situado na mesma linha, de propriedade de Diovana de Souza, de 49 anos, Osvaldo Bento, de 42 anos, e Sebastião Bento, de 53 anos, onde foram localizadas mais duas espingardas, sendo uma de calibre 28, de fabricação artesanal e outra de calibre 20, de dois canos, ambas municiadas no momento da apreensão.

Ao receberem voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, Sebastião contou várias versões sobre a procedência das armas e Diovana, agrediu com empurrões, dois militares, sendo necessária sua contenção com o uso de algemas, fato este que deixou Sebastião e João com os ânimos alterados em relação às ordens dos militares, sendo necessário também, o uso de algemas em ambos.

Diante dos fatos, os quatro agentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para o registro da ocorrência e seguidamente, foram apresentados ao delegado de plantão.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia