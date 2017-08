IFRO abre inscrições para curso de Gestão Ambiental em Colorado

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Colorado do Oeste, abriu processo de seleção simplificada de 11 vagas para o Curso Superior de Tecnologia (CST) em Gestão Ambiental.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 08 a 10 de agosto na Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) do campus, das 07h às 11 horas e das 13h às 17 horas.

O Curso em Gestão Ambiental de duração de dois anos e meio, é público e gratuito, com aulas presenciais no período noturno.

Para as seleção das vagas, podem se candidatar estudantes que concluíram o ensino médio e tenham a documentação exigida para a matrícula.

As 11 vagas ofertadas está programa para o segundo semestre do ano letivo de 2017, previsto a iniciar para 12 de setembro, no campus de Colorado do Oeste.

A seleção da vagas será pelo histórico escolar do ensino médio do candidato, através das notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O resultado final estará disponível no dia 24 de agosto e as matriculas para os selecionados será de 28 a 31 de agosto.

O Campus Colorado do Oeste localiza-se na BR 435, km 63 (antiga RO 399, km 5), zona rural de Colorado do Oeste, em frente a uma rotatória.

Para mais informações, o candidato pode ligar para (69) 3341-7604 ou enviar e-mail para cra.colorado@ifro.edu.br. O edital completo com a lista de documentos necessários para inscrição e mais detalhes está disponível em http://bit.ly/2vlzHfA

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Assessoria