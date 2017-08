Inicia tramitação para construção da nova sede da Secretaria de Educação em Vilhena

Dinheiro pago com aluguel será usado para custear a obra

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon, despachou nesta quinta-feira, 3, diversos assuntos referente a educação municipal.

Entre eles, a mandatária assinou o processo de liberação de despesa para construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que será custeada com recursos próprios.

A prefeita explicou que esse processo é o que permite o início da tramitação de licitação, que irá permitir a contratação da empresa que ficará responsável pela execução da obra.

A chefe do executivo municipal disse que o prédio onde funciona a secretaria de educação é alugado e gera uma grande despesa aos cofres da Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV). “O objetivo é que o município economize com a nova construção e, assim, possamos investir em outros setores”, explicou.

Segundo as informações repassadas pelo setor orçamentário da SEMED, o valor do aluguel chega, atualmente, a R$ 114 mil por ano. Em quatro anos, a despesa ultrapassa R$ 456 mil. O que representa que o valor que se paga, hoje, com aluguel, é o valor que em pouco mais de quatro anos custeará a nova sede.

A titular da pasta de educação, professora Raquel Donadon, falou que a nova construção terá uma área de 518,35 m², e que faz parte do pacote de ações de investimentos na educação. “A construção irá representar uma grande economia aos cofres públicos. Vamos continuar investimento na educação em favor de nossos alunos. Assim como já demos andamento em outras obras”, mencionou.

Texto e fotos: Assessoria