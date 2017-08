Moradores reclamam de carreta estacionada em via pública há vários meses

Na manhã desta sexta-feira, 4, moradores da Avenida João Bernal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde reclamaram que uma carreta está estacionada em plena via pública há vários meses, e com isso, colocando vidas em risco.

De acordo com Maria José do Nascimento, de 64 anos, ela trafegava pela via de bicicleta quando por pouco não bateu na traseira da carreta. “Ainda bem que estava devagarinho, se não tinha entrado embaixo da carreta e tinha me machucado muito, quando percebei estava em cima”, disse a idosa.

Outros moradores relatam que a carreta está no local há vários meses e diversos automóveis também andaram “ralando” a lateria na carreta. Foi observado também, pelos moradores que crianças estão brincando embaixo da carreta, e que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia, já que não tem o cavalinho para sustentar o peso da carreta que está ancorada no pé mecânico.

Moradores pedem que a fiscalização, a quem for de direito, que verifique se a carreta pode ficar estacionada naquele local. Caso seja permitido que se localize o proprietário e que ele sinalize e ancore melhor para evitar futuros acidentes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia