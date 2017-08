SAAE lança nova rota da coleta e começará a recolher resíduos no setor chacareiro

Nova rota incluirá coleta do lixo na Agrovila, Vila Aprovida e distrito de São Lourenço

Em Vilhena, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) lançou, nesta semana, a nova rota da coleta dos resíduos sólidos (lixo), que começa a ser válida durante esse mês de agosto em toda cidade e nos distritos rurais.

Com o novo percurso, os caminhões passarão a coletar o lixo em toda cidade duas vezes na semana, sendo que na região central, os quadrantes da Avenida Jamari até a Rua Gonçalves Dias e da Avenida Liberdade até a Avenida Marechal Rondon, a coleta será cinco vezes por semana.

A atualização também serve para os moradores dos setores chacareiros, que passarão a ter a coleta dos resíduos sólidos (lixo).

O SAAE que já atendia de 15 em 15 dias o distrito de Nova Conquista, agora passará a coletar o lixo produzido pelos moradores do distrito de São Lourenço, Agrovila Renascer e da Vila Aprovida. “O trajeto foi reorganizado com o intuito de deixar o trabalho de coleta mais eficiente”, comentou o diretor de resíduos sólidos, Paulo Coelho.

Com a mudança, o serviço será otimizado com passagens dos caminhões até mesmo durante o período noturno. Para o diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante, com a coleta dos resíduos sólidos no setor chacareiro, Vilhena se tornará referencial no estado.

“Era uma preocupação nossa regularizar a coleta em toda cidade e setor chacareiro, pois quando assumimos, a prefeita Rosani Donadon determinou que transformasse o serviço regular em todo o município. Costumo dizer que hoje ela é a principal fiscal do serviço”, comentou Arijoan.

A nova rota, que conta com o cronograma do dia, horário e trajeto da coleta nos bairros, pode ser acompanhada pelos munícipes através do site do SAAE, www.saaevilhenaro.com.br, ou através do link: https://drive.google.com/file/d/0B-ap1ltzE-bEdHJHa1liRXNnTHc/view.

Texto e foto: Assessoria