Vereadores de Colorado pedem postes e asfalto para área urbana

Os vereadores de Colorado do Oeste, Ataíde Avezao (PV), Ronaldo Rodrigues (PTB) e Marta do Carlito (DEM) buscaram apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), para o município. Eles apresentaram duas solicitações ao deputado: a troca de postes de rede de baixa tensão e o asfaltamento de um trecho urbano.

Maurão acolheu os pedidos e por telefone acionou a direção da Eletrobras Rondônia, para saber da possibilidade de atender a expansão do posteamento no município. “Fui informado de que a empresa vai fazer uma análise da situação e, provavelmente, irá atender ao pedido e colocar novos postes nos locais mais críticos”, disse Maurão.

Já em relação ao asfaltamento de cerca de 800 metros, segundo o vereador Avezao, que atende a setores onde estão instaladas igrejas evangélicas, compreendendo trechos nas avenidas Purus, Mato Grosso e das Chácaras, o presidente da Assembleia disse que vai buscar apoio junto ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Tapa-buracos

Maurão já garantiu uma emenda de R$ 120 mil para a compra de massa asfáltica pelo DER para obras de tapa-buracos nas principais ruas e avenidas da cidade. Recentemente, a prefeitura recebeu uma van para o transporte de pacientes renais que fazem tratamento de hemodiálise fora do município, também fruto de emenda de Maurão de Carvalho.

Autor: Eranildo Costa Luna

Foto: Assessoria