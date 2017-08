2º Portal do Agronegócio terá mais de 150 expositores

Evento começa na próxima quarta-feira em Vilhena e terá entrada grátis durante os três dias.

Faltando menos de uma semana para o início do 2º Portal do Agronegócio, os organizadores da feira celebram a participação de mais de 150 expositores no evento, entre empresas comerciais, agroindústrias e artesãos.

O Portal do Agronegócio começa na próxima quarta-feira, 9, e segue até a sexta-feira, 11, na sede social da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV). Mas não só lá. Devido ao grande número de expositores, o espaço para realização do Portal foi ampliada para uma área da UNIR que fica ao lado da sede social da ACIV. Assim, a 2ª edição do Portal do Agronegócio contará com mais espaço para os expositores, melhorando o layout do evento e proporcionando mais comodidade tanto para os expositores quanto para os visitantes.

Além da exposição de produtos, máquinas e equipamentos agrícolas, veículos e bens de serviço, o Portal do Agronegócio contará também com palestras e mostra de tecnologias e conhecimentos destinados aos produtores do sul de Rondônia. “Entre nossos objetivos pretendemos fomentar o setor produtivo como um todo, além de possibilitar maior visibilidade ao agronegócio regional e estadual”, disse o presidente da ACIV, Eloi Maria, um dos organizadores do evento.

E não são apenas empresas do Cone Sul de Rondônia que se interessaram em participar do evento. Segundo Eloi, a feira de negócios contará com empresas até de fora do estado. “Temos empresas de Cacoal, por exemplo, e também do estado de São Paulo, demonstrando a credibilidade do evento e que estamos caminhando no rumo certo”, apontou.

Para o presidente da ACIV o que tem contribuído para o sucesso do evento que está apenas em seu segundo ano, é a forma participativa e colaborativa de várias entidades e empresas. De acordo com Eloi, o evento não acontece sozinho, ou por causa de uma ou outra entidade, e sim pela união de todos em torno de um objetivo comum, que é fomentar o setor produtivo em geral, além de possibilitar maior visibilidade ao agronegócio regional e estadual. “O Portal do Agronegócio segue uma proposta diferente, que é a de ser uma feira de agronegócios focada em palestras, disseminação de tecnologias e exposição de equipamentos e serviços”, afirma.

Durante os três dias de evento, o público poderá visitar o Portal do Agronegócio em Vilhena das 9 às 20 horas. A entrada é grátis para todos.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria