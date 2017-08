ANIVERSÁRIO: para Ezequiel Neiva, a cidade de Cerejeiras tem motivos para comemorar seus 34 anos

Neste sábado (5) o município de Cerejeiras completa 34 anos de emancipação político-administrativo. Para o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, de família pioneira na cidade, o município tem motivos para comemorar.

Primeiro, segundo Neiva, pela luta diária de seus moradores, para cuidar e fazer de Cerejeiras cada vez melhor. Depois, pelos investimentos que o governo de Rondônia tem feito na cidade. “Os 12 km de asfaltamento urbano que estão em andamento no bairro Alvorada é um dos presentes que o município recebe neste ano”, afirmou o diretor do DER citando também a construção do barracão da Feira do Produtor e os investimentos para a melhoria das rodovias na região.

Para Neiva, Cerejeiras está entre as cidades mais charmosas da Rondônia, e com grande potencial de crescimento. Destacou que o município é um dos maiores produtoras de grãos de Rondônia.

O potencial de Cerejeiras, conforme Neiva, é imenso, não dá nem pra enumerar. “O fato é que tudo isso é reflexo do esforço dos moradores, que trabalham muito para a transformação dessa cidade”, enfatizou.

Ezequiel Neiva cita sua família como uma das pioneiras. “Meu pai, o saudoso Adelino Neiva de Carvalho, foi o primeiro prefeito eleito de Cerejeiras, para o mandato 1985/1988. Fui deputado estadual e muitos recursos trouxe para cá. Hoje, sou diretor do DER e continuo colaborando com o crescimento da cidade”, relatou.

Autor e foto: Nilson Nascimento