APAE de Colorado recebe recurso de quase R$ 11 mil

A APAE de Colorado do Oeste foi contemplada com Recurso no valor de R$10.244,16,00 para execução do Projeto de aquisição de equipamentos para os recursos de acessibilidade.

Esse projeto foi realizado com recursos provenientes do convênio: APLUB CAP em parceria com o Rondôn Cap, Rondôn Capsul, Feapaes e Fenapaes. Com esse Recurso a APAE de Colorado efetuou a compra de várias órteses e acessórios de atividades. Esses materiais são de extrema necessidade e com certeza irá contribuir para acessibilidade dos nossos alunos.

Rondôn Cap é um Título de Capitalização que contribui para o desenvolvimento e o custeio de programas por intermédio das APAEs. Ao adquirir o Título de Capitalização Rondôn Cap, você cede o resgate às APAEs, gerando recursos que serão investidos em projetos assistenciais que visam promover ações pela dignidade social e inclusão das pessoas com deficiência.

Todas as pessoas que adquirem o Rondôn Cap- Título de Capitalização concorrem à prêmios e ainda contribui com a APAE, que podem ser consultados no Site da APAE Brasil – www.apaebrasil.org.br. Sorteios decorrentes de Títulos de Capitalização da Modalidade Popular emitidos pela APLUB Capitalização S.A inscrita no CNPJ sob o nº 88.076.302/0001-94.

Emitido pela APLUB Capitalização S.A., o Rondôn Cap é um Título de Capitalização que contribui para o desenvolvimento e o custeio de programas assistenciais por intermédio da APAE. Ao adquirir o Título de Capitalização Rondôn Cap, você cede o resgate à APAE, gerando recursos que serão investidos em projetos assistenciais que visam promover ações pela dignidade social e inclusão das pessoas com deficiência.

A Escola de Ensino Especial “Marcos Aritana” tem como mantenedora a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é uma entidade Filantrópica, reconhecidamente de Utilidade Pública, conforme Lei Municipal e sobrevive de doações, atende 56 pessoas com deficiências físicas, intelectual, auditiva, visual, autismo, deficiências múltiplas e síndromes, sendo 49 alunos que frequentam sala de aula 07 pacientes da fisioterapia e nem sempre possui “recursos” para arcar com aquisições de tudo que os alunos necessitam.

A associação convida a população para visitar a Instituição que está localizada na Rua Goiás nº 4267 – Bairro São José. Se alguém tiver interesse em ser sócio contribuinte da nossa APAE serão muito bem vindos.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Ilustração