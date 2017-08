Segurança é atingido por três tiros durante festa em balneário

O fato ocorreu durante a madrugada deste sábado, 05, no balneário Chácara do Raimundo, localizado a cerca de três quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

Segundo informações, as luzes do salão de dança teriam se apagado, momento este em que um indivíduo armado se aproximou de um dos seguranças do local e desferiu vários tiros contra o mesmo.

O segurança, de 19 anos, que estava de costas para o atirador, foi atingido por três dos disparos, sendo que um pegou de raspão no ombro direito e os outros dois, atingiram a região lombar.

A vítima, que foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional por populares, deverá passar por cirurgias para a retirada dos projéteis, que ficaram alojados. O estado de saúdo do jovem é considerado crítico.

Segundo populares, o atirador teve um comparsa, que providenciou o apagão para que o mesmo realizasse o crime.



Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia