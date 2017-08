Direção perigosa teria provocado grave acidente próximo a Colorado

O acidente envolvendo dois veículos ocorreu no final da tarde deste domingo, 06, na BR-435, próximo ao quilometro 80, na entrada da cidade de Colorado em frente ao pesque e pague do Zago, onde ocorria uma festa.

Segundo informações de testemunha, a condutora de um veículo Corsa, com placas de Itaquirai/MS, seguia sentido Vilhena, quando teria praticado direção perigosa, com isso, acabou batendo numa picape Chevrolet S-10, que trafegava em sentido contrário.

Diversas pessoas que estavam nas proximidades contaram versões diferentes a respeito de como aconteceu o acidente. Porém, algumas delas disseram que a motorista teria dado um cavalo de pau no meio da pista. Outras relataram que tinha um motoqueiro envolvido, mas somente a perícia deverá desvendar esse mistério.

No impacto, a caminhonete capotou por diversas vezes, ficando a margem da rodovia. Na picape estava um casal com seus filhos trigêmeos, que não tiveram os nomes nem idade divulgada. Toda a família foi conduzida para o Hospital Municipal de Colorado com escoriações. A mulher que dirigia o carro, acadêmica de direito, estava com um amigo. Eles sofreram ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) fez a segurança do local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia